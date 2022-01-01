Hiretual Gehälter

Hiretuals Gehaltsbereich reicht von $50,250 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $129,350 für einen Produktdesigner am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Hiretual . Zuletzt aktualisiert: 9/5/2025