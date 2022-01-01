Hinge Health Gehälter

Hinge Healths Gehaltsbereich reicht von $48,540 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $353,225 für einen Produktdesign-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Hinge Health . Zuletzt aktualisiert: 9/5/2025