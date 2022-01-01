Unternehmensverzeichnis
Hinge Health
Hinge Health Gehälter

Hinge Healths Gehaltsbereich reicht von $48,540 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $353,225 für einen Produktdesign-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Hinge Health. Zuletzt aktualisiert: 9/5/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $175K

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Software-Engineering-Manager
Median $240K
Produktmanager
Median $232K

Geschäftsabläufe
$142K
Manager für Geschäftsabläufe
$147K
Business-Analyst
$124K
Unternehmensentwicklung
$271K
Datenanalyst
$133K
Datenwissenschaftler
$271K
Finanzanalyst
$234K
Industriedesigner
$261K
Informationstechnologe (IT)
$75K
Marketing
$118K
Marketing-Operations
$158K
Produktdesigner
$48.5K
Produktdesign-Manager
$353K
Projektmanager
$116K
UX-Forscher
$207K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Hinge Health unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Hinge Health ist Produktdesign-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $353,225. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Hinge Health beträgt $166,550.

