Hightouch Gehälter

Hightouch's Gehaltsbereich reicht von $176,400 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Data Science Manager am unteren Ende bis $306,000 für einen Vertrieb am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Hightouch. Zuletzt aktualisiert: 8/20/2025
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Hightouch unterliegen Aktien-/Equity-Gewährungen einem 4-jährigen Vesting-Plan:
25% wird erworben im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% wird erworben im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% wird erworben im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% wird erworben im 4th-JAHR (2.08% monatlich)
10 years post-termination exercise window.
