Hightouch Gehälter

Hightouch's Gehaltsbereich reicht von $176,400 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Data Science Manager am unteren Ende bis $306,000 für einen Vertrieb am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Hightouch. Zuletzt aktualisiert: 8/20/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $190K
Data Science Manager
$176K
Vertrieb
$306K

Vertriebsingenieur
$229K
Vesting-Plan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Hightouch unterliegen Aktien-/Equity-Gewährungen einem 4-jährigen Vesting-Plan:

  • 25% wird erworben im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% wird erworben im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% wird erworben im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% wird erworben im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

10 years post-termination exercise window.

FAQ

El rol més ben pagat informat a Hightouch és Vertrieb at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $306,000. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Hightouch és de $209,733.

