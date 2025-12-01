Highspot Cybersicherheitsanalyst Gehälter

Die durchschnittliche Cybersicherheitsanalyst-Gesamtvergütung bei Highspot reicht von $126K bis $176K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Highspots Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/1/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung $135K - $159K United States Übliche Spanne Mögliche Spanne $126K $135K $159K $176K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan Haupt Alternative 1 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart Options Bei Highspot unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart Options Bei Highspot unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Highspot ?

