Die durchschnittliche Produktdesign-Manager-Gesamtvergütung in United States bei Highspot reicht von $215K bis $294K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Highspots Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/1/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$233K - $276K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$215K$233K$276K$294K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Highspot unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktdesign-Manager bei Highspot in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $293,933. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Highspot für die Position Produktdesign-Manager in United States beträgt $214,699.

Weitere Ressourcen

