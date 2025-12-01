Unternehmensverzeichnis
Highspot
Highspot Personalwesen Gehälter

Die durchschnittliche Personalwesen-Gesamtvergütung in United Kingdom bei Highspot reicht von £112K bis £160K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Highspots Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/1/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$171K - $202K
United Kingdom
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$150K$171K$202K$213K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Highspot unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Personalwesen bei Highspot in United Kingdom liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von £159,620. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Highspot für die Position Personalwesen in United Kingdom beträgt £112,428.

Weitere Ressourcen

