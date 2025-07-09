Unternehmensverzeichnis
Herbalife
Herbalife Gehälter

Herbalifes Gehaltsbereich reicht von $17,966 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst am unteren Ende bis $240,790 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Herbalife. Zuletzt aktualisiert: 10/21/2025

Software-Ingenieur
Median $140K

Full-Stack-Softwareentwickler

Datenanalyst
$18K
Produktdesigner
$129K

Produktmanager
$241K
Software-Engineering-Manager
$169K
Lösungsarchitekt
$92.3K
Technischer Programmmanager
$168K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Herbalife ist Produktmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $240,790. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Herbalife beträgt $140,000.

