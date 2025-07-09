Unternehmensverzeichnis
Hepsiburada
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Hepsiburada Gehälter

Hepsiburadas Gehaltsbereich reicht von $21,561 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenwissenschaftler am unteren Ende bis $71,935 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Hepsiburada. Zuletzt aktualisiert: 9/14/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $33K
Datenwissenschaftler
$21.6K
Software-Engineering-Manager
$71.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Hepsiburadaで報告されている最高給与の職種はSoftware-Engineering-Manager at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$71,935です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Hepsiburadaで報告されている年間総報酬の中央値は$33,000です。

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Hepsiburada gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Roblox
  • Dropbox
  • Google
  • Tesla
  • Snap
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen