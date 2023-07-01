Unternehmensverzeichnis
Heard Technologies
    • Über uns

    Heard is a top accounting software for therapists, offering real human support. It allows therapists to efficiently and securely handle their private practice finances in a single platform.

    joinheard.com
    Website
    2019
    Gründungsjahr
    31
    Anzahl Mitarbeiter
    $0-$1M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

