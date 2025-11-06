Unternehmensverzeichnis
Headway.co
Headway.co Software-Ingenieur Gehälter in New York City Area

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in New York City Area bei Headway.co beläuft sich auf $200K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Headway.cos Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/6/2025

Median-Paket
company icon
Headway.co
Software Engineer
New York, NY
Gesamt pro Jahr
$200K
Stufe
hidden
Grundgehalt
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jahre im Unternehmen
0-1 Jahre
Jahre Erfahrung
5-10 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Headway.co?
Neueste Gehaltsangaben
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Headway.co unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



Enthaltene Titel

Full-Stack Software-Entwickler

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Headway.co in New York City Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $337,837. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Headway.co für die Position Software-Ingenieur in New York City Area beträgt $195,500.

