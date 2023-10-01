Unternehmensverzeichnis
Hansen Technologies
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Hansen Technologies Gehälter

Hansen Technologiess Gehaltsbereich reicht von $9,478 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $112,025 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Hansen Technologies. Zuletzt aktualisiert: 9/9/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $9.5K
Business-Analyst
$79.4K
Produktmanager
$112K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Den høyest betalte rollen rapportert hos Hansen Technologies er Produktmanager at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $112,025. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Hansen Technologies er $79,387.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Hansen Technologies gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Tesla
  • Lyft
  • Facebook
  • Spotify
  • Square
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen