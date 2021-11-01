Unternehmensverzeichnis
H-E-B
H-E-B Gehälter

H-E-Bs Gehaltsbereich reicht von $36,400 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $235,000 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von H-E-B. Zuletzt aktualisiert: 10/20/2025

Software-Ingenieur
Software Engineer 1 $96.4K
Software Engineer 2 $139K
Senior Software Engineer $163K
Staff Software Engineer $214K

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Dateningenieur

Site Reliability Engineer

Kundenservice
Median $36.4K
Produktdesigner
Median $89K

Produktmanager
Median $140K
Software-Engineering-Manager
Median $235K
UX-Forscher
Median $99K
Business-Analyst
Median $80.3K
Datenanalyst
$128K
Datenwissenschaftler
Median $163K
Grafikdesigner
$119K
Information Technologist (IT)
$132K
Personalvermittler
$121K
Vertrieb
$63.9K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei H-E-B ist Software-Engineering-Manager mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $235,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei H-E-B beträgt $124,773.

