H-E-B
    • Über uns

    H-E-B Grocery Company, LP is an American privately held supermarket chain based in San Antonio, Texas, with more than 340 stores throughout the US state of Texas, as well as in northeast Mexico.

    heb.com
    Website
    1905
    Gründungsjahr
    23,870
    Anzahl Mitarbeiter
    $10B+
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

