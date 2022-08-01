GYANT Gehälter

Unternehmensverzeichnis
GYANTs Gehaltsbereich reicht von $114,055 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Engineering-Manager in Portugal am unteren Ende bis $124,375 für einen Software-Ingenieur in United States am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von GYANT. Zuletzt aktualisiert: 11/25/2025

Software-Ingenieur
$124K
Software-Engineering-Manager
$114K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei GYANT ist Software-Ingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $124,375. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei GYANT beträgt $119,215.

