GYANT Gehälter

GYANTs Gehaltsbereich reicht von $114,055 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Engineering-Manager in Portugal am unteren Ende bis $124,375 für einen Software-Ingenieur in United States am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von GYANT . Zuletzt aktualisiert: 11/25/2025