GSK Gehälter

GSK's Gehaltsbereich reicht von $6,733 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertrieb am unteren Ende bis $392,700 für einen Projektmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von GSK. Zuletzt aktualisiert: 8/19/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $177K
Data Scientist
Median $86.1K
Verwaltungsassistent
$71.7K

Biomedizintechniker
$169K
Business Operations Manager
$28.8K
Business Analyst
$28.2K
Regelungstechniker
$91.3K
Kundenservice
$36.1K
Data Science Manager
$60.3K
Finanzanalyst
$65.3K
Informationstechnologe (IT)
$59.7K
Unternehmensberater
$114K
Marketing
$248K
Marketing-Betrieb
$75.9K
Produktdesigner
$55.4K
Produktmanager
$60.5K
Programmmanager
$129K
Projektmanager
$393K
Recruiter
$80.6K
Regulatorische Angelegenheiten
$97.8K
Vertrieb
$6.7K
Cybersicherheitsanalyst
$105K
Software Engineering Manager
$86.1K
Lösungsarchitekt
$161K
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei GSK gemeldet wurde, ist Projektmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $392,700. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei GSK gemeldet wurde, beträgt $83,329.

