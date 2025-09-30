Die Software-Ingenieur-Vergütung in Warsaw Metropolitan Area bei Grid Dynamics reicht von PLN 83.2K pro year für T1 bis PLN 389K pro year für T4. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Warsaw Metropolitan Area beläuft sich auf PLN 305K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Grid Dynamicss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/30/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
T1
PLN 83.2K
PLN 83.2K
PLN 0
PLN 0
T2
PLN 209K
PLN 209K
PLN 0
PLN 0
T3
PLN 312K
PLN 312K
PLN 0
PLN 0
T4
PLN 389K
PLN 389K
PLN 0
PLN 0
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Grid Dynamics unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)
