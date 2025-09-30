Die Software-Ingenieur-Vergütung in Moldova bei Grid Dynamics reicht von MDL 617K pro year für T2 bis MDL 905K pro year für T3. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Moldova beläuft sich auf MDL 705K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Grid Dynamicss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/30/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
T1
MDL --
MDL --
MDL --
MDL --
T2
MDL 617K
MDL 617K
MDL 0
MDL 0
T3
MDL 905K
MDL 905K
MDL 0
MDL 0
T4
MDL --
MDL --
MDL --
MDL --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Grid Dynamics unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)
Enthaltene TitelNeuen Titel einreichen