Grid Dynamics Software-Ingenieur Gehälter in Moldova

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Moldova bei Grid Dynamics reicht von MDL 617K pro year für T2 bis MDL 905K pro year für T3. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Moldova beläuft sich auf MDL 705K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Grid Dynamicss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/30/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe

Stufenbezeichnung Gesamt Grundgehalt Aktien (/yr) Bonus T1 Junior Software Engineer ( Einstiegslevel ) MDL -- MDL -- MDL -- MDL -- T2 Software Engineer MDL 617K MDL 617K MDL 0 MDL 0 T3 Senior Software Engineer MDL 905K MDL 905K MDL 0 MDL 0 T4 Staff Software Engineer MDL -- MDL -- MDL -- MDL -- Anzeigen 2 Weitere Stufen

Neueste Gehaltsangaben

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart Options Bei Grid Dynamics unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Grid Dynamics ?

