Grid Dynamics
Grid Dynamics Software-Ingenieur Gehälter in India

Die Software-Ingenieur-Vergütung in India bei Grid Dynamics reicht von ₹1.15M pro year für T1 bis ₹2.87M pro year für T3. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in India beläuft sich auf ₹2.21M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Grid Dynamicss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/30/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
T1
Junior Software Engineer(Einstiegslevel)
₹1.15M
₹1.12M
₹0
₹32K
T2
Software Engineer
₹1.84M
₹1.84M
₹0
₹0
T3
Senior Software Engineer
₹2.87M
₹2.87M
₹0
₹0
T4
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.95M

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Grid Dynamics unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)



Enthaltene Titel

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Qualitätssicherungs-Softwareentwickler (QS)

Dateningenieur

DevOps-Ingenieur

FAQ

The highest paying salary package reported for a Software-Ingenieur at Grid Dynamics in India sits at a yearly total compensation of ₹3,085,702. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Grid Dynamics for the Software-Ingenieur role in India is ₹2,210,934.

