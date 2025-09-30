Die Software-Ingenieur-Vergütung in Greater Hyderabad Area bei Grid Dynamics reicht von ₹1.15M pro year für T1 bis ₹2.85M pro year für T3. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Hyderabad Area beläuft sich auf ₹2.19M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Grid Dynamicss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/30/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
T1
₹1.15M
₹1.12M
₹0
₹32K
T2
₹1.73M
₹1.73M
₹0
₹0
T3
₹2.85M
₹2.85M
₹0
₹0
T4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Grid Dynamics unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)
