Greet Technologies
    Greet Technologies offers call center outsourcing and customer support services, emphasizing high-quality service and measurable outcomes in customer support and knowledge process outsourcing.

    http://www.greettech.com
    2006
    Gründungsjahr
    960
    # Mitarbeiter
    $100M-$250M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

