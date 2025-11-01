Die Software-Ingenieur-Vergütung in United States bei Grainger reicht von $107K pro year für Software Engineer I bis $195K pro year für Lead Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $139K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Graingers Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/1/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineer I
$107K
$102K
$0
$5K
Software Engineer II
$132K
$126K
$0
$5.3K
Software Engineer III
$159K
$146K
$0
$13.3K
Senior Software Engineer
$173K
$153K
$6.3K
$13.6K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
