Grainger
Grainger Software-Ingenieur Gehälter

Die Software-Ingenieur-Vergütung in United States bei Grainger reicht von $107K pro year für Software Engineer I bis $195K pro year für Lead Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $139K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Graingers Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/1/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineer I
(Einstiegslevel)
$107K
$102K
$0
$5K
Software Engineer II
$132K
$126K
$0
$5.3K
Software Engineer III
$159K
$146K
$0
$13.3K
Senior Software Engineer
$173K
$153K
$6.3K
$13.6K
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Was sind die Karrierestufen bei Grainger?

Enthaltene Titel

Machine Learning Engineer

Backend Software-Entwickler

Full-Stack Software-Entwickler

Wissenschaftler

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Grainger in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $195,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Grainger für die Position Software-Ingenieur in United States beträgt $134,690.

