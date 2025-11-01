Die durchschnittliche Programmmanager-Gesamtvergütung in United States bei Graham Holdings Company reicht von $66.4K bis $92.8K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Graham Holdings Companys Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/1/2025
Durchschnittliche Gesamtvergütung
Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!