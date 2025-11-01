Unternehmensverzeichnis
Grafana
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Software-Engineering-Manager

  • Alle Software-Engineering-Manager-Gehälter

Grafana Software-Engineering-Manager Gehälter

Die Software-Engineering-Manager-Vergütung in Germany bei Grafana beträgt €123K pro year für Senior Engineering Manager. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Germany beläuft sich auf €119K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Grafanas Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/1/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Vergütung hinzufügenStufen vergleichen
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Engineering Manager
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineering Manager
€123K
€123K
€0
€0
Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Anzeigen 1 Weitere Stufen
Vergütung hinzufügenStufen vergleichen
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed
Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Daten exportierenOffene Stellen anzeigen

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Grafana unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Software-Engineering-Manager Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Engineering-Manager bei Grafana in Germany liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von €185,136. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Grafana für die Position Software-Engineering-Manager in Germany beträgt €118,663.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Grafana gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Nylas
  • Zenefits
  • HackerOne
  • Drift
  • PathAI
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen