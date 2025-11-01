Die Software-Engineering-Manager-Vergütung in Germany bei Grafana beträgt €123K pro year für Senior Engineering Manager. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Germany beläuft sich auf €119K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Grafanas Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/1/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Engineering Manager
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineering Manager
€123K
€123K
€0
€0
Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Grafana unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)