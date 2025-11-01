Unternehmensverzeichnis
Grafana
Grafana Produktdesigner Gehälter

Das mittlere Produktdesigner-Vergütungspaket in Germany bei Grafana beläuft sich auf €94.9K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Grafanas Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/1/2025

Median-Paket
company icon
Grafana
Product Designer
Berlin, BE, Germany
Gesamt pro Jahr
€94.9K
Stufe
L4
Grundgehalt
€94.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Jahre im Unternehmen
4 Jahre
Jahre Erfahrung
8 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Grafana?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Grafana unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



Enthaltene Titel

UX-Designer

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktdesigner bei Grafana in Germany liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von €95,042. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Grafana für die Position Produktdesigner in Germany beträgt €85,548.

Weitere Ressourcen