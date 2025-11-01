Unternehmensverzeichnis
Grafana
Grafana Personalwesen Gehälter

Die durchschnittliche Personalwesen-Gesamtvergütung in United Kingdom bei Grafana reicht von £43.9K bis £63.9K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Grafanas Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/1/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

£50.4K - £57.4K
United Kingdom
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
£43.9K£50.4K£57.4K£63.9K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Grafana unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Personalwesen bei Grafana in United Kingdom liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von £63,898. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Grafana für die Position Personalwesen in United Kingdom beträgt £43,862.

