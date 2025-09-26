Unternehmensverzeichnis
GovTech
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Lösungsarchitekt

  • Alle Lösungsarchitekt-Gehälter

GovTech Lösungsarchitekt Gehälter

Die durchschnittliche Lösungsarchitekt-Gesamtvergütung in Singapore bei GovTech reicht von SGD 112K bis SGD 160K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für GovTechs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/26/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

SGD 127K - SGD 145K
Singapore
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
SGD 112KSGD 127KSGD 145KSGD 160K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Lösungsarchitekt Einträges bei GovTech um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt

SGD 211K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.


Beitragen
Was sind die Karrierestufen bei GovTech?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Lösungsarchitekt Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

Enthaltene Titel

Neuen Titel einreichen

Data Architect

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Lösungsarchitekt bei GovTech in Singapore liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von SGD 159,685. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei GovTech für die Position Lösungsarchitekt in Singapore beträgt SGD 112,320.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für GovTech gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Snap
  • SoFi
  • Netflix
  • Lyft
  • Intuit
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen