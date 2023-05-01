GovTech Gehälter

GovTechs Gehaltsbereich reicht von $8,514 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst am unteren Ende bis $163,213 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von GovTech . Zuletzt aktualisiert: 9/8/2025