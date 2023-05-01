Unternehmensverzeichnis
GovTech
GovTech Gehälter

GovTechs Gehaltsbereich reicht von $8,514 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst am unteren Ende bis $163,213 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von GovTech. Zuletzt aktualisiert: 9/8/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $95.1K

Full-Stack-Softwareentwickler

Dateningenieur

DevOps-Ingenieur

Produktmanager
Median $105K
Datenwissenschaftler
Median $100K

Produktdesigner
Median $73.2K

UX-Designer

Business-Analyst
Median $76.9K
Projektmanager
Median $110K
Software-Engineering-Manager
Median $163K
Datenanalyst
$8.5K
Personalwesen
$82.1K
Programmmanager
$117K
Cybersicherheitsanalyst
$69.6K
Lösungsarchitekt
$103K

Datenarchitekt

Technischer Programmmanager
$74.6K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei GovTech ist Software-Engineering-Manager mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $163,213. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei GovTech beträgt $95,115.

Weitere Ressourcen