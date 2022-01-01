Unternehmensverzeichnis
GoPro
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

GoPro Gehälter

GoPros Gehaltsbereich reicht von $72,563 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $291,450 für einen Geschäftsentwicklung am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von GoPro. Zuletzt aktualisiert: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software-Ingenieur
Median $72.6K
Geschäftsentwicklung
$291K
Datenwissenschaftler
$139K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 64
101 64
Hardware-Ingenieur
$97.8K
Maschinenbauingenieur
$187K
Produktdesigner
$189K
Produktmanager
$114K
Projektmanager
$111K
Technischer Programmmanager
$230K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei GoPro unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)

Haben Sie eine Frage? Fragen Sie die Community.

Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um sich mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen auszutauschen, Karrieretipps zu erhalten und vieles mehr.

Jetzt besuchen!

FAQ

Die bestbezahlte Position bei GoPro ist Geschäftsentwicklung at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $291,450. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei GoPro beträgt $139,300.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für GoPro gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Electronic Arts
  • T-Mobile
  • Fitbit
  • Root Insurance
  • Take-Two Interactive Software
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gopro/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.