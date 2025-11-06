Unternehmensverzeichnis
Goodnotes
Goodnotes Software-Ingenieur Gehälter in Greater London Area

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Greater London Area bei Goodnotes reicht von £50.7K pro year für L2 bis £74.1K pro year für L3. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater London Area beläuft sich auf £91K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Goodnotess Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/6/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L1
Entry Level Software Engineer(Einstiegslevel)
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
Software Engineer
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
Software Engineer
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
Senior Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Was sind die Karrierestufen bei Goodnotes?

Enthaltene Titel

Full-Stack Software-Entwickler

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Goodnotes in Greater London Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von £164,567. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Goodnotes für die Position Software-Ingenieur in Greater London Area beträgt £89,611.

