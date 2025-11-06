Die Software-Ingenieur-Vergütung in Greater London Area bei Goodnotes reicht von £50.7K pro year für L2 bis £74.1K pro year für L3. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater London Area beläuft sich auf £91K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Goodnotess Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/6/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L1
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
£ --
£ --
£ --
£ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
