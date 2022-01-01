Unternehmensverzeichnis
Goibibo
Goibibo Gehälter

Goibibos Gehaltsbereich reicht von $11,854 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $65,444 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Goibibo. Zuletzt aktualisiert: 10/16/2025

Software-Ingenieur
Median $15.6K

Backend-Softwareentwickler

Produktdesigner
$11.9K
Produktmanager
$60.9K

Software-Engineering-Manager
$65.4K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Goibibo ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $65,444. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Goibibo beträgt $38,255.

