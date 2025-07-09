Godrej Gehälter

Unternehmensverzeichnis
Godrej
Godrej's Gehaltsbereich reicht von $5,923 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst am unteren Ende bis $75,375 für einen Geschäftsentwicklung am oberen Ende.

$160K

Geschäftsentwicklung
$75.4K
Datenanalyst
$5.9K
Personalwesen
$12.5K

FAQ

El puesto con el salario más alto reportado en Godrej es Geschäftsentwicklung at the Common Range Average level con una compensación total anual de $75,375. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Godrej es $12,532.

