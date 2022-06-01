Unternehmensverzeichnis
GLOBO
GLOBO Gehälter

GLOBOs Gehaltsbereich reicht von $11,613 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $120,600 für einen Technischer Programmmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von GLOBO. Zuletzt aktualisiert: 9/9/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $29.8K

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Datenwissenschaftler
$99.5K
Produktdesigner
$11.6K

Produktmanager
$60.1K
Software-Engineering-Manager
$106K
Technischer Programmmanager
$121K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei GLOBO ist Technischer Programmmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $120,600. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei GLOBO beträgt $79,788.

