Unternehmensverzeichnis
Globant
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Globant Gehälter

Globants Gehaltsbereich reicht von $11,235 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Marketing in Argentina am unteren Ende bis $298,500 für einen Geschäftsentwicklung in Colombia am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Globant. Zuletzt aktualisiert: 9/12/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Software-Ingenieur
Semi Senior $20.8K
Semi Senior Advanced $32.2K
Senior 1 $36.8K
Senior 2 $49.5K

Backend-Softwareentwickler

Dateningenieur

DevOps-Ingenieur

Webentwickler

Projektmanager
Median $19.5K
Cybersicherheitsanalyst
Median $40.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Lösungsarchitekt
Median $126K
Technischer Programmmanager
Median $190K
Software-Engineering-Manager
Median $196K
Buchhalter
$15.9K
Verwaltungsassistent
$143K
Manager für Geschäftsabläufe
$33.6K
Business-Analyst
$46.4K
Geschäftsentwicklung
$299K
Kundenservice
$50.3K
Personalwesen
$15.2K
Informationstechnologe (IT)
$13.3K
Unternehmensberater
$71.9K
Marketing
$11.2K
Marketing-Operations
$52.3K
Produktdesigner
$46.8K
Produktmanager
$39.4K
Programmmanager
Median $219K
Vertrieb
$80.4K
Vertriebsingenieur
$121K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

The highest paying role reported at Globant is Geschäftsentwicklung at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $298,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Globant is $46,752.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Globant gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • EPAM Systems
  • Tech Mahindra
  • LTI
  • Unisys
  • ISG
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen