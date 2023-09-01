Global Gehälter

Globals Gehaltsbereich reicht von $10,854 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $110,090 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Global . Zuletzt aktualisiert: 9/1/2025