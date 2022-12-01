Unternehmensverzeichnis
Glean
Glean Gehälter

Gleans Gehaltsbereich reicht von $62,409 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Lösungsarchitekt am unteren Ende bis $1,054,700 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Glean. Zuletzt aktualisiert: 8/27/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $110K

Backend-Softwareentwickler

Produktmanager
Median $340K
Datenwissenschaftler
$261K

Personalvermittler
$86.1K
Vertrieb
$289K
Vertriebsingenieur
$230K
Software-Engineering-Manager
$1.05M
Lösungsarchitekt
$62.4K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Glean unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Glean ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $1,054,700. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Glean beträgt $245,692.

