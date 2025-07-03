GKN Gehälter

GKNs Gehaltsbereich reicht von $25,789 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $210,940 für einen Regelungstechniker am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von GKN . Zuletzt aktualisiert: 11/22/2025