Unternehmensverzeichnis
Girikon
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
Top-Einblicke
  • Teilen Sie etwas Einzigartiges über Girikon mit, das für andere hilfreich sein könnte (z.B. Interview-Tipps, Teamwahl, einzigartige Unternehmenskultur, etc).
    • Über uns

    Girikon is a business and IT consulting company that specializes in CRM implementation, migration, and integration. They also offer services in big data, app development, and CPQ.

    girikon.com
    Website
    2013
    Gründungsjahr
    300
    Anzahl Mitarbeiter
    $50M-$100M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

    Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

    Abonnieren Sie verifizierte Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

    Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

    Empfohlene Stellenangebote

      Keine empfohlenen Stellenangebote für Girikon gefunden

    Ähnliche Unternehmen

    • SoFi
    • Tesla
    • Pinterest
    • PayPal
    • Spotify
    • Alle Unternehmen anzeigen ➜

    Weitere Ressourcen