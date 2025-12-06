Unternehmensverzeichnis
Ghost
Ghost Software-Ingenieur Gehälter

Die durchschnittliche Software-Ingenieur-Gesamtvergütung in Czech Republic bei Ghost reicht von CZK 1.81M bis CZK 2.47M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Ghosts Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/6/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$91K - $110K
Czech Republic
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$85K$91K$110K$116K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Ghost?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Ghost in Czech Republic liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CZK 2,466,972. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Ghost für die Position Software-Ingenieur in Czech Republic beträgt CZK 1,807,695.

Weitere Ressourcen

