Unternehmensverzeichnis
GFT Group
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Software-Ingenieur

  • Alle Software-Ingenieur-Gehälter

  • Poland

GFT Group Software-Ingenieur Gehälter in Poland

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Poland bei GFT Group reicht von PLN 129K pro year für Software Engineer bis PLN 174K pro year für Senior Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Poland beläuft sich auf PLN 160K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für GFT Groups Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Vergütung hinzufügenStufen vergleichen
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Junior Software Engineer
(Einstiegslevel)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN 129K
PLN 129K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 174K
PLN 174K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Vergütung hinzufügenStufen vergleichen
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.8K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.3K
Don't get lowballed
Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Daten exportierenOffene Stellen anzeigen
Praktikumsgehälter

Beitragen
Was sind die Karrierestufen bei GFT Group?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Software-Ingenieur Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

Enthaltene Titel

Neuen Titel einreichen

Backend Software-Entwickler

Salesforce Developer

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei GFT Group in Poland liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von PLN 209,124. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei GFT Group für die Position Software-Ingenieur in Poland beträgt PLN 160,414.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für GFT Group gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Avanade
  • ECI
  • Hexaware Technologies
  • Atos
  • Civica
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen