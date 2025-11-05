Die Software-Ingenieur-Vergütung in Italy bei GFT Group reicht von €26K pro year für Junior Software Engineer bis €29.7K pro year für Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Italy beläuft sich auf €27.1K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für GFT Groups Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Junior Software Engineer
€26K
€25K
€0
€971.7
Software Engineer
€29.7K
€28.8K
€0
€846.3
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
