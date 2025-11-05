Die Software-Ingenieur-Vergütung in Greater Sao Paulo bei GFT Group reicht von R$103K pro year für Software Engineer bis R$170K pro year für Senior Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Sao Paulo beläuft sich auf R$144K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für GFT Groups Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Junior Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$169K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
