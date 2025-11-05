Unternehmensverzeichnis
GFT Group
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Software-Ingenieur

  • Alle Software-Ingenieur-Gehälter

  • Greater Sao Paulo

GFT Group Software-Ingenieur Gehälter in Greater Sao Paulo

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Greater Sao Paulo bei GFT Group reicht von R$103K pro year für Software Engineer bis R$170K pro year für Senior Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Sao Paulo beläuft sich auf R$144K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für GFT Groups Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Vergütung hinzufügenStufen vergleichen
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Junior Software Engineer
(Einstiegslevel)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$169K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Vergütung hinzufügenStufen vergleichen
Block logo
+R$321K
Robinhood logo
+R$493K
Stripe logo
+R$111K
Datadog logo
+R$194K
Verily logo
+R$122K
Don't get lowballed
Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Daten exportierenOffene Stellen anzeigen
Praktikumsgehälter

Beitragen
Was sind die Karrierestufen bei GFT Group?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Software-Ingenieur Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

Enthaltene Titel

Neuen Titel einreichen

Backend Software-Entwickler

Salesforce Developer

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei GFT Group in Greater Sao Paulo liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von R$193,423. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei GFT Group für die Position Software-Ingenieur in Greater Sao Paulo beträgt R$140,273.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für GFT Group gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Avanade
  • ECI
  • Hexaware Technologies
  • Atos
  • Civica
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen