Genuine Parts
Genuine Parts Gehälter

Genuine Partss Gehaltsbereich reicht von $51,131 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $203,975 für einen Lösungsarchitekt am oberen Ende.

$160K

Software-Ingenieur
Median $100K

Full-Stack-Softwareentwickler

Software-Engineering-Manager
Median $185K
Kundenservice
$51.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Informationstechnologe (IT)
$67.8K
Recht
$169K
Marketing
$154K
Produktdesigner
$80.4K
Personalvermittler
$112K
Lösungsarchitekt
$204K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Genuine Parts ist Lösungsarchitekt at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $203,975. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Genuine Parts beträgt $112,200.

