Das mittlere Lösungsarchitekt-Vergütungspaket in Canada bei Genesys beläuft sich auf CA$272K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Genesyss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/27/2025

Median-Paket
company icon
Genesys
Solution Architect
hidden
Gesamt pro Jahr
CA$272K
Stufe
-
Grundgehalt
CA$217K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$54.3K
Jahre im Unternehmen
2 Jahre
Jahre Erfahrung
18 Jahre
FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Lösungsarchitekt bei Genesys in Canada liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CA$204,196. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Genesys für die Position Lösungsarchitekt in Canada beträgt CA$204,196.

