Unternehmensverzeichnis
General Dynamics Information Technology
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

General Dynamics Information Technology Gehälter

General Dynamics Information Technologys Gehaltsbereich reicht von $75,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Cybersicherheitsanalyst am unteren Ende bis $164,175 für einen Technischer Programmmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von General Dynamics Information Technology. Zuletzt aktualisiert: 9/13/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $112K

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Netzwerkingenieur

Systemingenieur

Informationstechnologe (IT)
Median $155K
Cybersicherheitsanalyst
Median $75K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Datenwissenschaftler
Median $143K
Lösungsarchitekt
Median $133K
Business-Analyst
Median $91K
Datenanalyst
Median $100K
Software-Engineering-Manager
Median $146K
Unternehmensberater
$152K
Produktmanager
$91.5K
Projektmanager
$117K
Personalvermittler
$98.9K
Technischer Programmmanager
$164K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

The highest paying role reported at General Dynamics Information Technology is Technischer Programmmanager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $164,175. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at General Dynamics Information Technology is $117,300.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für General Dynamics Information Technology gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Avanade
  • Genesys
  • Ultimate Software
  • Esri
  • REI Systems
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen