Unternehmensverzeichnis
Gazprom
Gazprom Gehälter

Gazproms Gehaltsbereich reicht von $13,028 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Customer Success am unteren Ende bis $86,918 für einen Regelungstechniker am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Gazprom. Zuletzt aktualisiert: 10/21/2025

Software-Ingenieur
Median $30.4K

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Qualitätssicherungs-Softwareentwickler (QS)

DevOps-Ingenieur

Datenwissenschaftler
Median $23.9K
Datenanalyst
Median $37.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Produktdesigner
Median $27.8K
Produktmanager
Median $37K
Projektmanager
Median $31.5K
Cybersecurity Analyst
Median $24.6K
Business-Analyst
$49.5K
Regelungstechniker
$86.9K
Texter
$19.2K
Customer Success
$13K
Finanzanalyst
Median $60K
Geologieingenieur
$37.1K
Grafikdesigner
$37.6K
Information Technologist (IT)
$48.2K
Investmentbanker
$61.2K
Unternehmensberater
$20.9K
Marketing
$50.5K
Software-Engineering-Manager
$60.4K
Lösungsarchitekt
$63.1K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Gazprom ist Regelungstechniker at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $86,918. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Gazprom beträgt $37,254.

