Garmin
Garmin Industriedesigner Gehälter

Die durchschnittliche Industriedesigner-Gesamtvergütung in Taiwan bei Garmin reicht von NT$1.87M bis NT$2.62M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Garmins Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/5/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$66.2K - $77K
Taiwan
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$61.2K$66.2K$77K$85.7K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Garmin?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Industriedesigner bei Garmin in Taiwan liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von NT$2,623,350. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Garmin für die Position Industriedesigner in Taiwan beträgt NT$1,873,822.

Weitere Ressourcen

