Unternehmensverzeichnis
Garmin
Arbeiten Sie hier? Ihr Unternehmen beanspruchen

Garmin Gehälter

Garmin's Gehaltsbereich reicht von $3,575 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalwesen am unteren Ende bis $258,700 für einen Data Scientist am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Garmin. Zuletzt aktualisiert: 8/12/2025

$160K

Werden Sie bezahlt, nicht ausgespielt

Wir haben Tausende von Angeboten verhandelt und erreichen regelmäßig Erhöhungen von 30.000€+ (manchmal 300.000€+). Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihr Lebenslauf überprüfen von den echten Experten - Recruiter, die es täglich machen.

Software-Ingenieur
Software Engineer I $86.1K
Software Engineer II $101K
Senior Software Engineer $135K
Technical Lead Software Engineer $152K

Backend-Softwareingenieur

Full-Stack-Softwareingenieur

Produktions-Softwareingenieur

Netzwerkingenieur

Systemingenieur

Hardware-Ingenieur
Median $113K

Embedded-Hardware-Ingenieur

Maschinenbauingenieur
Median $55.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Produktdesigner
Median $86K
Projektmanager
Median $110K
Business Analyst
Median $91K
Geschäftsentwicklung
$65.7K
Stabschef
$201K
Kundenservice
$91.3K
Data Science Manager
$166K
Data Scientist
$259K
Elektroingenieur
$64.8K
Finanzanalyst
$56.7K
Personalwesen
$3.6K
Industriedesigner
$71.6K
Informationstechnologe (IT)
$69.1K
Produktmanager
$96.5K
Cybersicherheitsanalyst
$75.4K
Technischer Programm-Manager
$127K
Technischer Redakteur
$56.7K
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Garmin gemeldet wurde, ist Data Scientist at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $258,700. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Garmin gemeldet wurde, beträgt $91,000.

Empfohlene Jobs

    Keine empfohlenen Jobs für Garmin gefunden

Verwandte Unternehmen

  • Best Buy
  • Rakuten
  • The Home Depot
  • Kohl's
  • BJ's Wholesale Club
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Andere Ressourcen