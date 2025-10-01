Unternehmensverzeichnis
Gaming Innovation Group
Gaming Innovation Group Software-Ingenieur Gehälter in Madrid Metropolitan Area

Die durchschnittliche Software-Ingenieur-Gesamtvergütung in Madrid Metropolitan Area bei Gaming Innovation Group reicht von €52.4K bis €74.4K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Gaming Innovation Groups Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

€59.6K - €70.6K
Spain
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
€52.4K€59.6K€70.6K€74.4K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

€142K

Was sind die Karrierestufen bei Gaming Innovation Group?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Gaming Innovation Group in Madrid Metropolitan Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von €74,444. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Gaming Innovation Group für die Position Software-Ingenieur in Madrid Metropolitan Area beträgt €52,434.

