Unternehmensverzeichnis
GameStop
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

GameStop Gehälter

GameStops Gehaltsbereich reicht von $35,183 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertrieb am unteren Ende bis $165,825 für einen Datenanalyst am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von GameStop. Zuletzt aktualisiert: 8/27/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $135K
Business-Analyst
$149K
Datenanalyst
$166K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

82 46
82 46
Datenwissenschaftler
$161K
Marketing-Operations
$48.5K
Maschinenbauingenieur
$119K
Produktmanager
$133K
Programmmanager
$154K
Vertrieb
$35.2K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Zeitplan

5%

JAHR 1

15%

JAHR 2

40%

JAHR 3

40%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei GameStop unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 5% werden unverfallbar im 1st-JAHR (5.00% jährlich)

  • 15% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (15.00% jährlich)

  • 40% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (20.00% halbjährlich)

  • 40% werden unverfallbar im 4th-JAHR (20.00% halbjährlich)

Haben Sie eine Frage? Fragen Sie die Community.

Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um sich mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen auszutauschen, Karrieretipps zu erhalten und vieles mehr.

Jetzt besuchen!

FAQ

Die bestbezahlte Position bei GameStop ist Datenanalyst at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $165,825. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei GameStop beträgt $135,000.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für GameStop gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Electronic Arts
  • Grubhub
  • Nordstrom
  • Wayfair
  • Macy's
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen