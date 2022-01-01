GameStop Gehälter

GameStops Gehaltsbereich reicht von $35,183 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertrieb am unteren Ende bis $165,825 für einen Datenanalyst am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von GameStop. Zuletzt aktualisiert: 8/27/2025
5%
JAHR 1
15%
JAHR 2
40%
JAHR 3
40%
JAHR 4
Bei GameStop unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
5% werden unverfallbar im 1st-JAHR (5.00% jährlich)
15% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (15.00% jährlich)
40% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (20.00% halbjährlich)
40% werden unverfallbar im 4th-JAHR (20.00% halbjährlich)
