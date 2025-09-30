Unternehmensverzeichnis
G-Research
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
G-Research Software-Ingenieur Gehälter in Greater Dallas Area

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in Greater Dallas Area bei G-Research beläuft sich auf $120K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für G-Researchs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/30/2025

Median-Paket
Gesamt pro Jahr
$120K
Stufe
L1
Grundgehalt
$100K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$20K
Jahre im Unternehmen
1 Jahr
Jahre Erfahrung
1 Jahr
Was sind die Karrierestufen bei G-Research?

$160K

Neueste Gehaltsangaben
Keine Gehälter gefunden
Praktikumsgehälter

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei G-Research in Greater Dallas Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $180,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei G-Research für die Position Software-Ingenieur in Greater Dallas Area beträgt $115,000.

